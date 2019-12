ASSE : Danger, un cador se mêle du mercato des Verts

Dans : ASSE.

Utilisé à 8 reprises en Ligue 1 cette saison, Wesley Fofana s’est imposé au fil des matchs comme un joueur très important de la défense de l’AS Saint-Etienne.

Un joueur d’autant plus capital pour Claude Puel que la saison prochaine, William Saliba ne sera plus dans le Forez, lui qui rejoindra son équipe d’Arsenal. Reste à voir si d’ici là, Wesley Fofana sera toujours, lui, à Saint-Etienne. C’est ce qui était sans doute prévu dans l’esprit des dirigeants stéphanois. Mais les plans de l’ASSE pourraient bien être bouleversés dans les prochaines semaines puisque la cote de Wesley Fofana ne cesse de grimper au mercato.

Fofana dans le viseur du Milan AC ?

Et pour preuve, le média Pianeta Milan affirme que le défenseur de 19 ans suscite de nombreuses convoitises en Italie. En grande difficulté cette saison en Série A, le Milan AC (11e du championnat) aurait d’ores et déjà manifesté son intérêt pour Wesley Fofana. Pour l’heure, le Stéphanois ne serait pas la priorité n°1 du club lombard, qui fond littéralement pour Jean-Clair Todibo, du FC Barcelone. Mais si la piste de l’ancien Toulousain venait à se refermer, alors le Milan AC pourrait passer à l’offensive pour Wesley Fofana, quelques jours après avoir enrôlé un certain Zlatan Ibrahimovic en attaque. Reste à voir quel sera le prix fixé par Saint-Etienne pour ce joueur formé au club sur lequel Claude Puel compte énormément pour la suite de la saison, mais également pour les années à venir.