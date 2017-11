ASSE : Dabo écarté ? Qui est le vrai coach ? Sablé répond

Dans : ASSE, Ligue 1.

Avant le match de ce vendredi face à Bordeaux, la situation est tout de même très inconfortable à Saint-Etienne. Après la démission d’Oscar Garcia, Julien Sablé vient d’arriver, et a déjà vu Jean-Louis Gasset lui être mis dans les pattes pour des questions de diplômes. S’il bénéficie d’un petit temps de répit en tant qu’ancien du club qui prend les commandes d’une équipe marquée par le bouillon pris face à l’OL (0-5), le nouveau coach stéphanois ne s’éparpille pas et tient à marquer son territoire. C’est ce qu’il a fait en écartant Bryan Dabo du groupe face à Strasbourg. Le joueur est désormais réintégré, mais Julien Sablé voulait visiblement faire un exemple.

« On s’en est expliqué le lendemain. Mes joueurs savent que ma porte est ouverte et il n’est pas écarté. J’ai des choix à faire, je suis payé pour et les joueurs savent le cadre fixé et que j’y suis très à cheval », a fait savoir l’ancien milieu de terrain des Verts, qui est aussi allé à la rencontre des supporters. « Nous avons rencontré tous les groupes à ma demande. On a crevé l’abcès comme dans une famille. Il y a eu un dialogue, maintenant, place aux actes. On sait que tout passe par prendre des points », a confié Sablé en conférence de presse, avant de répondre par une pirouette à la question que tout le monde se pose, à savoir qui est véritablement l’entraineur principal de l’équipe.

« Nous avons des échanges avec le staff, tôt le matin, tard le soir et quand on sort nos compositions d’équipe, elles ne sont jamais très loin l’une de l’autre. Les joueurs sont au courant, savent comment on fonctionne », a assuré Julien Sablé, persuadé que cette entente de circonstance fonctionnera, même si des résultats rapides sont attendus pour éviter de tomber dans le ventre mou de la Ligue 1.