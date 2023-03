ASSE : Courtisé par l'OM, il choisit les Verts

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Désireux d’étoffer son staff de recruteurs au centre de formation, Pablo Longoria souhaitait faire venir Hamdane Karouni à l’OM.

En compagnie de son bras droit Javier Ribalta, Pablo Longoria a effectué un gros travail depuis sa nomination à la présidence de l’Olympique de Marseille. Sportivement, le club phocéen a retrouvé un élan avec une seconde place la saison dernière, une position également occupée à 12 journées de cette saison 2022-2023 avec quatre points d’avance sur Monaco. Structurellement, Pablo Longoria a également fait du bon travail que ce soit au niveau de son réseau de recrutement ou au centre de formation. Justement, le président de l’OM souhaitait s’attacher les services de l’un des meilleurs recruteurs pour le centre de formation sur la région parisienne en la personne d’Hamdane Karouni, actuellement en poste à Saint-Etienne. Mais selon les informations du site Peuple Vert, l’OM ne raflera pas la mise et l’actuel recruteur des Verts va rester fidèle à l’ASSE.

Un recruteur réputé de l'ASSE refuse l'OM

Courtisé par Marseille mais également par Monaco, le recruteur parisien a fait le choix de rester à Saint-Etienne, malgré l’incertitude qui plane sur l’avenir du club au niveau professionnel avec une treizième place qui reste fragile en Ligue 2. Présent ce week-end à Saint-Etienne, Hamdane Karouni a visiblement pris cette décision dans les derniers jours et a été conforté dans son choix de poursuivre dans le Forez, où il collaborera avec Gérard Fernandez et Jean-Claude Anquetil dans le but de continuer de nourrir l’effectif professionnel avec les pépites qu’il peut recruter en région parisienne, d’abord pour le centre de formation et dans l’idéal ensuite pour que ces joueurs intègrent l’effectif professionnel à disposition de Laurent Battles. Ce refus d’Hamdane Karouni de rejoindre l’OM, assez inattendu il faut bien le dire, est une aubaine pour Saint-Etienne, qui mise plus que jamais sur son centre de formation et son recrutement de jeunes en post-formation pour son développement et dans l’optique de jouer les premiers rôles en Ligue 2.