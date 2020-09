ASSE : Coups de bâtons, deux jeunes du centre de formation virés

Dans : ASSE.

Les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont décidé de ne pas laisser passer le comportement inadmissible de trois apprentis footballeurs au sein de leur centre de formation.

Le 24 juillet dernier, alors que l’AS Saint-Etienne venait de s’incliner face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France, les jeunes du centre de formation ont quitté la salle où était diffusée la rencontre afin d’aller vers les chambres. Mais pour bizuter trois nouveaux jeunes footballeurs, trois plus anciens membres du centre Robert Herbin ont totalement disjoncté, frappant leurs coéquipiers à coups de bâtons. L’affaire avait rapidement fuité, l’ASSE portant plainte afin qu’une enquête soit menée et que les responsables soient désignés et sanctionnés.

Et ce vendredi, l’Agence France Presse annonce que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé, après avoir reçu les fautifs et les parents, d’exclure définitivement deux des « agresseurs », tandis que le troisième a lui été viré mais seulement temporairement. L’affaire est donc réglée sur le plan sportif, mais le parquet peut décider de poursuivre les trois auteurs de faits, la gendarmerie de Saint-Etienne travaillant toujours sur ce dossier.