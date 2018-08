ASSE : Coup de théâtre pour Nkoudou, l'espoir renaît

Dans : ASSE, Mercato, Premier League.

Le grand objectif de l’été en ce qui concerne le recrutement a été réalisé avec l’officialisation de la venue définitive de Rémy Cabella en provenance de l’OM.

Néanmoins, Jean-Louis Gasset rêve de voir un nouveau joueur offensif s’engager dans la dernière ligne droite, et en général, l’entraineur stéphanois est écouté par sa direction. C’est pourquoi l’ASSE envisage encore et toujours le recrutement de Georges-Kevin Nkoudou. L’ancien trublion du FC Nantes et de l’Olympique de Marseille se morfond à Tottenham, et cherche une porte de sortie.

Mayence a pris un temps d’avance sur tout le monde, et a même trouvé un accord avec les Spurs pour un prêt. Mais l’ancien international espoir tricolore n’a pas donné son feu vert à cette arrivée en Bundesliga, et selon L’Equipe, cela laisse encore de l’espoir aux dirigeants stéphanois. Ces derniers devront poursuivre le forcing pour inciter Nkoudou à revenir en Ligue 1, et compléter l’attaque des Verts cette saison. En tout cas, les hésitations de l’ailier gauche démontrent que rien n’est encore perdu dans ce dernier dossier de l’été dans le Forez, du moins en ce qui concerne les renforts.