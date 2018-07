ASSE : Contacts Bafé Gomis-Saint-Etienne, la folle idée de Romeyer

Dans : ASSE, Mercato.

Meilleur buteur du championnat turc et grand artisan du titre décroché par Galatasaray, Bafétimbi Gomis est tout récemment en froid avec ses dirigeants.

L’attaquant français de 32 ans a demandé une augmentation de son salaire pour rester au sein du club d’Istanbul, ce qui n’est pas du tout passé. Déjà très bien rémunéré, le joueur arrivé en provenance de Swansea via Marseille l’été dernier, s’est vu refuser toute discussion au sujet de son salaire, et s’est même vu montrer la porte de sortie si cela ne lui convenait pas. De quoi éveiller l’intérêt de plusieurs clubs, car Gomis demeure une machine à buts, comme ses deux dernières saisons le rappellent.

Et selon Peuple Vert, cette situation a immédiatement provoqué une réaction de Roland Romeyer, qui a décidé d’appeler son ancien joueur pour lui expliquer que la porte du Chaudron lui serait toujours ouverte. Formé dans le Forez, Gomis n’a jamais caché que l’ASSE figurait en bonne place parmi ses « clubs de cœur », et ses retours récents à Geoffroy-Guichard pour assister à quelques matchs le démontrent. L’ancien lyonnais pourrait être intéressé par l’idée de boucler la boucle, mais même si le salary-cap longtemps de rigueur dans le Forez n’existe plus, son salaire paraît totalement incompatible avec les habitudes chez les Verts. En Turquie, Gomis émarge en effet à 3,35 ME par saison, et ce pour encore deux ans…