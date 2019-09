ASSE : Comment était le mercato des Verts ? Verdict en mai 2020

Dans : ASSE, Ligue 1.

Même si on a joué que quatre matchs de Ligue 1 cette saison, on attendait l'AS Saint-Etienne un peu plus haut que l'actuelle 16e place des Verts. Mais il est évidemment beaucoup trop tôt pour juger une formation stéphanoise désormais dirigée par Ghislain Printant et dont l'effectif a encore été remanié durant le dernier mercato. Interrogé ce samedi sur le marché des transferts de l'ASSE, qu'il a dirigé, David Wantier estime que la qualité de son travail sera jugée à la fin de la saison 2019-2020 et pas avant. Car pour le patron de la cellule recrutement de l'AS Saint-Etienne, c'est le classement final des Verts en Ligue 1 qui est le seul juge.

« Quelle note mettre à notre mercato ? La meilleure note, ce sera la position finale et notre parcours dans les différentes compétitions. Aujourd’hui, ce serait présomptueux de se mettre une note parce qu’avec l’expérience, je sais qu’il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte pour faire qu’un joueur va plus ou moins bien dans un club. Donc la meilleure des récompenses, et c’était le cas l’an dernier quand on a terminé 4e, c’est le classement final et le plaisir que l’on peut donner aux gens », a confié, dans Le Progrès, David Wantier. Les supporters de l'ASSE doivent donc patienter un peu avant de s'emballer, ou pas, sur l'effectif de leur équipe préférée.