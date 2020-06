ASSE : Claude Puel est en mission, il n'a la tête qu'au PSG

Dans : ASSE.

Pas de Claude Puel à l’entrainement ce lundi à l’Etrat, et ce n’est pas son genre.

Surtout quand on sait que les joueurs stéphanois ont connu une journée plutôt physique, avec des tests à l’effort dont il raffole. Lors de ses passages précédents à Monaco et à Lyon notamment, il prenait même un malin plaisir à défier les joueurs, avec sa condition physique impressionnante à son âge. Ce n’est plus vraiment le cas, car il faut dire que l’entraineur stéphanois s’est fixé une mission plus importante en ce début de semaine. En effet, le forcing qu’effectue l’ASSE pour obtenir la signature d’Adil Aouchiche est énorme, et démontre la farouche envie des Verts de se payer le jeune meneur de jeu du PSG, sans transfert, mais avec la prime à la signature et le contrat qui va avec.

Claude Puel, absent ce matin... et absence devrait se prolonger pr cet aprem également... pr des raisons professionnelles !!!



Il se bat comme un lion sur le dossier Adil Aouchiche !! #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 22, 2020

Claude Puel, qui est aussi en charge du secteur sportif, a pris le dossier en mains et s’y livre corps et âme. Selon l’informateur spécialisé sur le marché des transferts Mohamed Toubache, le coach a ainsi zappé les séances du jour de son équipe pour se concentrer à fond sur la venue d’Aouchiche. Le joueur ne s’est pas rendu à la reprise de l’entrainement du PSG ce lundi, sachant que son contrat se termine dans une semaine. Et Puel entend bien en profiter rapidement pour ne pas faire trainer cette signature, et démontre en tout cas par son implication qu’il a fait de la signature de l’international français U17 sa grande priorité du marché des transferts franco-français.