ASSE : Claude Puel briefe cash cette recrue du mercato

Dans : ASSE.

Une recrue surprise débarque à Saint-Etienne en la personne d’Yvann Maçon, qui a été briefé par Claude Puel pour avoir un impact chez les Verts.

L’AS Saint-Etienne a enregistré une surprenante recrue en cette fin du mois de janvier, avec la signature d’Yvann Maçon. Cet arrière droit débarque en provenance de Dunkerque, solide candidat à la montée en National. Un joueur forcément méconnu du grand public mais qui espère bien se mettre en lumière avec les Verts dans les années à venir. A 21 ans, il représente ainsi un pari pour les années futures et a clairement envie de se mettre en évidence.



« Je suis très content parce que j’arrive dans un club mythique du championnat de France. En voyant le staff et les installations, j’ai vite pris conscience que j’étais entré dans un autre monde, j’ai changé complètement de dimension. J’ai toujours travaillé pour devenir un joueur professionnel, signer ce contrat, c’est un rêve, et à Saint-Étienne, c’est encore plus beau. Claude Puel m’a félicité et expliqué ce qu’il attendait de moi. Il ne s’inquiète pas pour mon intégration. Il veut me donner les moyens pour progresser le plus rapidement possible. Il m’a déjà donné plusieurs axes à améliorer dans mon jeu : ma qualité de centre, être plus précis dans les vingt derniers mètres, plus de discipline tactique défensivement », a expliqué dans La Voix du Nord ce latéral extrêmement offensif et dynamique, mais qui va clairement devoir serrer son jeu pour avoir sa chance en Ligue 1. C’est en tout cas dans cette optique que les recruteurs de l’ASSE ont décidé de tenter ce pari.