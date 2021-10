ASSE : Claude Puel abandonné par les dirigeants !

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Le nul arraché par l'AS Saint-Etienne contre Angers a offert un sursis à Claude Puel, mais ce dernier est désormais de plus en plus isolé y compris chez les dirigeants des Verts.

Sans l’égalisation de Nade peu avant minuit, et à l’ultime minute du match entre l’ASSE et le SCO, il est désormais évident que Claude Puel ne serait déjà plus l’entraîneur stéphanois, le poste de coach des Verts semblant déjà promis à Pascal Dupraz. Mais l’actuel technicien s’est offert au moins quelques jours de tranquillité, afin de pouvoir préparer le déplacement de samedi prochain à Metz, une rencontre entre deux formations dans la zone rouge et qui aura donc un enjeu colossal. Cependant, si Claude Puel n’est pas sous la menace d’un limogeage imminent, l’ancien entraîneur de l’OL a bien compris que les choses n’allaient pas dans le bon sens pour lui, sa hiérarchie n’étant plus vraiment déterminée à le soutenir face aux attaques incessantes des supporters stéphanois dont on a vu vendredi à Geoffroy-Guichard qu’ils étaient exaspérés par la situation des Verts, toujours derniers du classement de Ligue 1.

Claude Puel entraîneur abandonné à l'AS Saint-Etienne

Et selon Le Progrès, Claude Puel ne peut désormais plus compter sur grand monde pour l’aider dans la tourmente. « Les trois présidents stéphanois, Roland Romeyer, du directoire, Bernard Caïazzo, du conseil de surveillance, et Jean-François Soucasse, de l’exécutif, préfèrent eux rester muets. Histoire de ne pas ajouter un peu plus d’huile sur le feu et éviter d’entrer dans un rapport de force avec des supporters », explique le quotidien régional, qui précise que même ceux qui en interne étaient encore de vrais soutiens pour l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne commencent à lâcher prise. Autrement dit, le prochain coup pris par l'ASSE risque bien d'être fatal pour Claude Puel, la série actuelle de 11 matchs sans victoire lors de cette saison de Ligue 1 étant à même de tout faire exploser.