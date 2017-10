ASSE : Cinq décisions pour le mercato prises cette semaine à l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Non l'AS Saint-Etienne n'a pas obtenu une dérogation pour se renforcer dès ce mois d'octobre, mais les Verts ont décidé de régler rapidement, et dès cette semaine si possible, le cas de cinq joueurs. En effet, l'effectif de l'ASSE compte cinq joueurs qui arrivent en fin de contrat et forcément, les dirigeants stéphanois ont l'intention de vite corriger cela, histoire de ne pas être piégés en fin de saison. Les joueurs concernés sont Kévin Monnet-Paquet, Florentin Pogba, Jonathan Bamba, Kévin Théophile-Catherine et Anthony Maisonnial.

Et ce lundi, Roland Romeyer a confié dans Le Progrès que l'AS Saint-Etienne avait décidé de prolonger ces cinq joueurs, et rapidement. « Ce qui va arriver avec les cinq joueurs en fin de contrat ? On est en contact avec leurs agents. On souhaite les prolonger. Concernant Jonathan Bamba, on est au même stade qu’avec les quatre autres. On discute. On l’a rencontré récemment avec ses deux agents et son frère. Il nous a dit qu’il était très heureux à Saint-Etienne, qu’il souhaitait rester. On verra. Que ce soit pour lui ou les autres des décisions seront prises dans la semaine », annonce le président de l’AS Saint-Etienne, visiblement convaincu que ces dossiers aboutiront dans le bons sens pour les Verts.