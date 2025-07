ASSE ‍: Chico Lamba envoie Davitashvili au Sporting

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne est très actif sur le marché des transferts, les Verts poursuivent leur mercato. Dans le sens des départs, Zuriko Davitashvili pourrait quitter le club. Mais un accord avec la nouvelle recrue Chico Lamba pourrait faciliter les négociations.

Auteur d’une saison plus que correcte en Ligue 1, Zuriko Davitashvili est encore au cœur des préoccupations du mercato de l’AS Saint-Etienne. L’international géorgien (46 sélections, six buts) pourrait quitter le Forez cet été. Avec la descente en deuxième division, l’ancien bordelais fait partie des éléments convoités aux côtés de Lucas Stassin. Ce dimanche, les médias portugais révèlent qu’une clause dans le transfert récent de Chico Lamba pourrait faciliter la venue de Zuriko Davitashvili du côté du Sporting CP. Les médias portugais dévoilent que le club lisboète a entamé des contacts avec les Verts concernant l’ailier de 24 ans.

Le triangle Chico Lamba, ASSE, Zuriko Davitashvili

Sobre isto, o Sporting antes do fim de semana iniciou contactos com o Saint-Étienne pelo Davitashvilli 🇬🇪



Queremos negociar de maneira a que o valor que temos a receber pelo Chico Lamba, seja reduzido na transferência, é algo complexo na negociação.



É uma opção que agrada 👀 https://t.co/U25LywSJP4 pic.twitter.com/zocg3ixt6T — Sporting Zone (@SportingZone_) July 12, 2025

Mais quel est le lien avec Chico Lamba ? Pour rappel, le jeune défenseur de 22 ans a débarqué dans le Forez en provenance d’Arouca au Portugal contre la somme de six millions d’euros. L’international espoir portugais a été formé du côté des Leões. Le club de la capitale portugaise avait donc négocié lors de son départ pour Arouca l’été dernier une clause. Une clause qui stipule que 50% des droits économiques du joueur reviennent à son club formateur. Donc, sur les six millions d’euros du transfert vers Saint-Etienne, trois sont pour le Sporting.

De son côté le club champion du Portugal est intéressé par Zuriko Davitashvili. La presse portugaise évoque un prix aux alentours de 15 millions d’euros pour s’attacher les services du Géorgien. Un prix jugé trop élevé. Le Sporting propose donc à l’ASSE de renoncer aux paiements de la clause de Chico Lamba afin de faire baisser le prix de vente de Davitashvili. Autrement dit, le club du Forez s’acquitte de trois des six millions d’euros du paiement de Chico Lamba pour baisser le prix de son ailier.