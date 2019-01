ASSE : Cher et pas impérial, il plait beaucoup aux dirigeants

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Parmi les recrues arrivées en janvier 2018 et qui ont beaucoup aidé l’AS Saint-Etienne à redresser la barre depuis, Neven Subotic n’a pas été le plus convaincant.

S’il est installé dans la défense centrale, il forme une paire assez lente avec Loïc Perrin, et donc souvent mise en difficulté. Si le Serbe parvient souvent à compenser par son expérience et ses qualités dans les duels, l’ancien du Borussia Dortmund ne fait pas se lever les foules dans le Chaudron. A l’heure où il arrive au terme de son contrat au mois de juin, il possède tout de même un gros salaire pour le club du Forez, notamment lié à son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, un gros bras européen.

Malgré ces conditions, l’AS Saint-Etienne a pour ambition de prolonger le défenseur central, annonce Yahoo Sport. Le directeur général Frédéric Paquet souhaite conserver Subotic sur le long terme, et les discussions sont d’autant plus positives que le joueur se plait beaucoup chez les Verts, et envisagerait volontiers d’y poursuivre sa carrière. Une issue étonnante mais qui permettrait aussi de compter sur un joueur de plus dans un secteur de jeu où Loïc Perrin, auparavant inamovible, enchaine les périodes de blessures et de méforme.