ASSE ‍: Cette vente à 4 ME fait hurler les Verts

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison en Ligue 1 en 2024-2025, Benjamin Bouchouari devait être un taulier de l’ASSE en Ligue 2. Mais le jeune milieu de terrain marocain est sur le départ, un vrai coup dur pour les Verts.

Homme de base d’Eirik Horneland la saison dernière en Ligue 1, Benjamin Bouchouari a montré de belles choses malgré les performances décevantes de l’AS Saint-Etienne, relégué en Ligue 2. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2026, le milieu de terrain marocain a toutefois de fortes chances de quitter le Forez durant l’intersaison. Et pour cause, le journaliste Safa Can Konuksever évoque un transfert de plus en plus proche à Trabzonspor pour 4 millions d’euros. « Je pense que Trabzonspor finalisera le transfert de Benjamin Bouchouari d'ici la fin de la semaine » a lancé le spécialiste du mercato turc sur Tivibu Spor.

🚨 Accord proche ASSE-Trabzonspor pour Bouchouari !



« La différence est d’un million d’euros » pour finaliser le transfert du milieu marocain.



Trabzonspor voudrait conclure le deal d'ici à la fin de semaine, pour un montant autour de 4M d'euros.



Trabzonspor voudrait conclure le deal d'ici à la fin de semaine, pour un montant autour de 4M d'euros.

D’après lui, il y a encore des divergences entre l’ASSE et Trabzonspor sur le prix final du joueur, mais un accord devrait être trouvé aux alentours de 4 millions d’euros, à savoir les exigences initiales du club stéphanois dans ce dossier. Les Verts ne sont pas en position de force avec un joueur dont le contrat expire dans un an et ont accepté l’idée d’un départ pour récupérer une indemnité de transfert. Mais ce départ, en plus d’irriter Eirik Horneland, désespère les supporters de l’ASSE sur les réseaux sociaux.

Direction la Turquie pour Bouchouari

« Si c’est vrai, le mercato est raté hein », « On est sur un des joueurs qui m’a vraiment procuré du kiff à voir jouer c’est dommage qu’ils partent il a de l’or dans les pieds », « Quelle déception » ou encore « On est mal au milieu (probable départ de Bouchouari, idem pour Fomba, le cas compliqué de Ekwah) » se désolent les supporters de l’ASSE sur les réseaux sociaux. Il est clair que pour nourrir des ambitions de remontée en Ligue 1 dès la fin de saison prochaine, les Verts devront recruter en masse lors du mercato pour renforcer leur milieu de terrain avec tous ces départs.