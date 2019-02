ASSE : Cette fois c'est officiel, Selnaes file en Chine !

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Après des semaines de tractations, Ole Selnaes et Cheikh M’Bengue se sont officiellement engagés en faveur du Shenzhen FC ce mardi.

En effet, l’AS Saint-Etienne a confirmé la nouvelle sur son site officiel, en informant que les deux joueurs étaient définitivement transférés. « Un accord a été conclu entre l’AS Saint-Étienne et le Shenzhen FC, club de première division chinoise, pour les transferts d’Ole Selnaes et de Cheikh M’Bengue, qui se sont officiellement engagés avec leur nouveau club » explique le club forézien. « L’ASSE souhaite à Ole Selnaes et Cheikh M’Bengue pleine réussite pour la suite de leur carrière » peut-on également lire sur le site officiel des Verts.