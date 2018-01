ASSE : Cette défaite va faire un bien fou à Sainté prévient Gasset

Dans : ASSE, Ligue 1.

Jean-Louis Gasset (entraîneur de Saint-Etienne après la défaite 1-0 à Nice) : « Je ne peux pas être satisfait de la défaite mais le comportement de mes joueurs a été exemplaire. Le foot se joue sur des détails. Il a fallu un coup de pied arrêté, un détail... Je n'ai pas peur pour la confiance, pas avec cet état d'esprit. Je sentais qu'on pouvait égaliser à tout moment. Nous sommes sur le bon chemin pour faire une série et remonter au classement. Il nous a manqué un peu de folie, un peu de confiance. Nice marque d'habitude beaucoup de buts. Aujourd'hui, ils ne se sont pas créés beaucoup d'occasions. Ce dimanche, tout le monde a travaillé pour récupérer le ballon. Nous avons mis Nice sur le reculoir en seconde mi-temps. M'Vila nous emmène de la tranquillité dans le jeu et une certaine base technique. Ntep va monter en puissance et nous apporter de la percussion ».