ASSE ‍: Cet attaquant tant attendu signe enfin chez les Verts

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

L’AS Saint-Etienne a été accroché par Laval lors de la première journée de ligue 2, le week-end dernier (3-3). Mais hors du terrain, le club du Forez s’active pour continuer à faire signer des joueurs. Joshua Duffus va s’engager avec les Verts dans les prochaines heures. Le joueur a fait ses adieux à Brighton.

L’AS Saint-Etienne ne va pas tarder à enregistrer une nouvelle recrue. Les Verts ont trouvé un attaquant en la personne de Joshua Duffus. Le joueur est à Saint-Etienne depuis un moment, mais n’a pas pu encore être enregistré. Un problème qui est bientôt réglé. Le média Peuple Vert précise que le joueur est en attente de sa double nationalité anglaise et jamaïcaine. Un détail administratif qui l’empêche d’être présent sur la feuille de match à cause de la règle des joueurs extra-communautaires. La limite est fixée à deux sur une feuille de match en Ligue 2.

Joshua Duffus annonce son départ de Brighton

Toujours selon Peuple Vert, le joueur s’entraine avec le groupe d’Eirik Horneland en attendant le règlement du détail. Joshua Duffus a par ailleurs annoncé son départ de Brighton ce mercredi matin. « Après 8 ans au club, il est temps de dire au revoir. J’aimerais remercier tous les joueurs, entraîneurs, staff et fans pour tout votre soutien tout au long de mon séjour ici et je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci » a-t-il écrit sur Instagram. Le jeune attaquant de 20 ans n’a jamais joué en Premier League avec le club anglais. Formé du côté des Seagulls, Joshua Duffus a évolué avec les équipes jeunes du club. Désormais, l’international anglais U19 va découvrir la Ligue 2 avec Saint-Etienne. Il aura pour mission de faire remonter le club dans l’élite du football français. Le média Peuple Vert précise que le joueur a de grandes chances d’être présent dans le groupe face à Rodez.