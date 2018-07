ASSE : Cet ancien lyonnais se rapproche, les Verts se frottent les mains

Dans : ASSE, Mercato, OL.

Si ce n’est son passage en tant que joueur de l’Olympique Lyonnais au début de sa carrière, Thimothée Kolodziejczak possède le profil parfait pour venir renforcer l’AS Saint-Etienne cet été.

Le défenseur peut évoluer à gauche comme dans l’axe, et c’est exactement ce que recherche la cellule de recrutement stéphanoise. Et après des premiers contacts positifs, son arrivée dans le Forez commence à se préciser, annonce Yahoo Sport, pour qui le dossier avance dans le bon sens désormais. De plus, Saint-Etienne pourrait s’en tirer financièrement à bon compte avec ce recrutement. En effet, l’ancien lyonnais et niçois souhaite quitter les Tigres de Monterrey et pourrait le faire par le biais d’un prêt.

Le joueur est partant pour un retour en Ligue 1 et une arrivée chez les Verts, avec l’ambition de relancer sa carrière à 26 ans. La saison passée, Kolodziejczak n’a disputé que huit matchs avec le club d’André-Pierre Gignac, et aspire forcément à mieux. L’ASSE peut lui offrir une possibilité de repartir de l’avant, une véritable spécialité des Verts ces derniers mois avec les joueurs en difficulté.