ASSE : Ce joueur explose en Ligue 2, et accuse

En lutte pour la montée en Ligue 1, le Paris FC peut compter sur les perforations de sa recrue estivale Dylan Saint-Louis. Très rarement utilisé à Saint-Etienne, où il a été formé, l’attaquant natif de Gonesse (95) a connu un parcours compliqué, avec des prêts à Evian ou Laval avant d’exploser au sein du deuxième club francilien. Interrogé par le site Maligue2.fr, le Franco-Congolais s’est confié sur la fin de son aventure dans le Forez, et ne cache pas son amertume, notamment en ce qui concerne son utilisation et quelques manœuvres qui ne lui ont pas plu.

« Je n’ai aucun regret. J’ai disputé 3-4 matchs officiels. Le premier, j’ai marqué contre Montpellier en L1. Le deuxième, j’ai été remplacé à la mi-temps en Europa League parce qu’on avait pris un carton rouge. Si j’avais été catastrophique lors de ces apparitions, j’aurais compris. Mais là c’était le choix du club, j’ai tout donné, je ne l’ai pas mal vécu. Je ne voulais pas faire une saison en CFA ou faire une saison sur le banc. La seule chose qui me chagrine, c’est qu’au début, je ne devais pas rejoindre le Paris FC, j’avais d’autres plans. Il y a eu des choses pas très honnêtes, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. En tout cas, l’histoire est belle et je suis content de ce rebond à Paris. Quand les gens me disent que j’aurais pu jouer cette saison à l’ASSE, je ne sais pas… Je n’y pense même pas en fait », a expliqué l’attaquant de 22 ans, ravi de voir sa carrière décoller à Paris, même si l’accession dans l’élite est encore loin d’être gagnée.