ASSE : Ce coup encore plus magnifique au mercato

Dans : ASSE, Mercato.

Attendu ce jeudi dans le Forez, Neven Subotic devrait être le prochain défenseur central de l’AS Saint-Etienne. Une arrivée de prestige tout de même étant donné que le Serbe a longtemps été l’un des piliers du Borussia Dortmund, où il se trouve depuis 2008. Mais c’est surtout au niveau des négociations que les Verts pourraient encore une fois très bien s’en tirer. En effet, après avoir enregistré le retour de prêt de Robert Béric, le prêt de Paul-Georges Ntep et l’arrivée libre de Yann M’Vila, les Stéphanois ont la quasi-certitude de boucler l’arrivée de Subotic sans la moindre indemnité de transfert. Le joueur n’a plus que six mois de contrat avec Dortmund, où il ne joue plus beaucoup, et pourrait donc être libéré comme une juste récompense à ses 10 ans de présence, annonce Kicker.

Une opération qui faciliterait les négociations avec Subotic, qui va devoir faire une croix sur son salaire à la sauce Bundesliga (300.000 euros brut mensuels), mais va pouvoir s’engager avec une prime et un contrat allant jusqu’en juin 2020. Les derniers détails contractuels devraient être réglés dans la journée, et si c’était le cas, alors le Serbe enchainerait immédiatement avec la visite médicale. Même si la grille salariale en a pris un coup, parvenir à faire venir Béric, Ntep, M’Vila et Subotic sans un seul euro de dépensé en indemnités de transferts représenterait quand même un sacré tour de force de la part de l’ASSE.