ASSE ‍: Cardona se fait laminer après son double désastre

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Héros de la remontée de Saint-Etienne la saison passée, Irvin Cardona a raté des occasions monstrueuses ce samedi à Strasbourg. L'attaquant, qui a fait son retour au mercato d'hiver, se fait secouer sur les réseaux sociaux.

Le prêt d'Irvin Cardona avait été réclamé depuis des mois par les supporters stéphanois et c'est avec plaisir que ces derniers ont appris fin janvier dernier que le club d'Augsburg avait un accord avec l'Espanyol Barcelone, où Cardona était prêté, pour qu'il rejoigne l'ASSE. Alors qu'il y avait encore quelques doutes sur Lucas Stassin, le retour du buteur de 27 ans faisait le bonheur du Chaudron. Mais ce samedi, les oreilles du natif de Nîmes ont sifflé, car par deux fois, Irvin Cardona a raté un but tout fait et notamment l'ouverture du score alors que le joueur d'Eirik Horneland était à deux mètres du but. Sur X, Irvin Cardonna prend cher de la part des supporters de l'AS Saint-Etienne et même de certains consultants.

Cardona se fait secouer après ses deux occasions ratées

« Cardona est en train de nous sortir un match d'émeutier. Les ratés peuvent peser TRES lourd pour l'ASSE, ce sont des gestes et des actions qui comptent », écrit Thomas Bonnavent, consultant de la chaîne L'Equipe. « Comme à Lens, Cardona nous bouffe le match. Plus ou moins tout le monde s’en doutait mais la Ligue 1 est vraiment une marche trop haute pour lui », commente de son côté Xavier Coffin. Certains sont plus caustiques envers l'attaquant de l'AS Saint-Etienne. « Si Cardona avait tiré Kennedy serait encore en vie », « Je suis Appiah j'insulte Cardona ou Davitashvili alors que le staff insulte Moueffek ». Le buteur stéphanois va rapidement devoir retrouver ses efficacités au moment où l'ASSE joue sa survie en Ligue 1.