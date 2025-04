ASSE ‍: Cardona a bouffé la feuille, son entraîneur l'excuse

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Maladroit à Strasbourg, Irvin Cardona a raté plusieurs grosses occasions qui risquent de coûter cher à l'ASSE en fin de saison. Fortement critiqué par les supporters samedi, l'attaquant a été défendu par son entraîneur après le match.

La joie du succès dans le derby dimanche dernier a déjà disparu à Saint-Etienne. Les Verts ont chuté 3-1 à Strasbourg samedi, voyant le spectre d'une relégation réapparaître d'un coup. 17e de Ligue 1, l'ASSE a perdu un point sur Le Havre qui a tenu en échec Monaco. Si le HAC a été très réaliste contre l'ASM, ce ne fut pas vraiment le cas des Stéphanois. Irvin Cardona notamment a été déficient dans le domaine. Revenu dans le Forez cet hiver quelques mois après sa superbe saison en Ligue 2, l'attaquant n'a pas été épargné par les critiques des supporters et des observateurs.

Irvin Cardona était diminué à Strasbourg

Le niveau du joueur prêté par Augsbourg a été remis en cause. Toutefois, le son de cloche était bien différent chez son entraîneur Eirik Horneland. Le Norvégien a tenté d'expliquer la petite forme de Cardona et de l'attaquant numéro 1 des Verts Lucas Stassin, lui aussi décevant en Alsace. Les deux hommes étaient blessés pendant la semaine et leur état physique n'était pas optimal à 100%. De quoi réduire leur rendement sur le terrain.

90e+5 : ⏹️ C’est terminé. Déplacement difficile pour des Verts qui s’inclinent malheureusement logiquement à Strasbourg. Prochain rendez-vous dans le Chaudron face à Monaco (samedi, 21h05).



🔵 3-1 💚 #RCSAASSE pic.twitter.com/EztpzChPDZ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 26, 2025

« Irvin Cardona était disponible pour le match mais pas pour disputer les 90 minutes comme Stassin. Ils ont été ménagés cette semaine. C’est ça qui nous a aussi rendu la rencontre difficile, qu’ils n’aient pas un match entier dans les jambes mais ils étaient bien aptes pour jouer aujourd’hui », a expliqué l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse d'après-match. Suffisant pour calmer la colère des supporters stéphanois pendant une semaine. Néanmoins, l'indulgence ne durera pas si Cardona pêche de nouveau dans la finition alors que Saint-Etienne n'a plus que trois matchs pour arracher la place de barragiste à minima.