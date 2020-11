ASSE : Caïazzo éteint une polémique sur ses voyages

Dans : ASSE.

Bernard Caïazzo a fait un déplacement jusqu'à Dubaï, et il devrait prochainement aller au Qatar. Mais le dirigeant de l'AS Saint-Etienne tient à éteindre les critiques sur le financement de ses voyages.

Répondant à une invitation du ministère des sports de Dubaï, Bernard Caïazzo s’est rendu cette semaine aux Emirats Arabes Unis où il a été reçu très officiellement. Pour le co-président de l’AS Saint-Etienne, ce déplacement avait plusieurs buts, et notamment de chercher d’éventuels renforts financiers pour l'avenir du club du Forez. Même si l’hypothèse d’une vente des Verts n’est pas totalement d’actualité, Bernard Caïazzo sait que la médiatisation de ce voyage à Dubaï a suscité bien des interrogations, et même quelques critiques acerbes. Certains supporters de l’ASSE estiment qu’à l’heure où Sainté traverse une situation sportive difficile, et que les finances du club sont dans le rouge, il y avait mieux à faire que ce genre de séjour.

Au point même que Bernard Caïazzo doive préciser la manière dont ses déplacements à l’étranger étaient payés. « Le rôle de Roland Romeyer, c’est le quotidien. Le mien, c’est demain. Ce n’est ni le club ni personne d’autre qui paie mon voyage. C’est moi. C’est dur en ce moment pour tous avec le Covid-19, mais c’est dans l’action que nous trouverons les solutions de survie », précise, dans les colonnes de L’Equipe, le président du Conseil de Surveillance de l’AS Saint-Etienne, qui sera le 19 décembre au Qatar afin d’assister à la finale de la Ligue des champions de la zone Asie.