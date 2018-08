ASSE : Caïazzo attaque brutalement la cellule recrutement de l'ASSE !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Invité de France-Bleu Loire, Bernard Caïazzo n'a pas fait dans la dentelle lorsque le média local l'a interrogé sur le prochain match des Verts contre Strasbourg. Le co-président de l'AS Saint-Etienne a en effet profité de ce déplacement en Alsace, dimanche prochain, pour s'attaquer frontalement et même brutalement à la cellule recrutement de l'ASSE dont il estime très clairement qu'elle ne fait pas bien son travail.

Et Bernard Caïazzo d'expliquer les raisons de son très vif mécontentement. « Quand lors du match Bordeaux-Strasbourg je vois le jeune Ibrahima Sissoko au milieu de terrain, je me pose des questions sur notre recrutement. Comment peut-on passer à coté de joueurs pareil? Boulaya à Metz, Sissoko, le jeune Thuram de Guingamp. Ces joueurs en plus coûtent pas grand-chose. On doit s'améliorer sérieusement. Car beaucoup de joueurs de Ligue 2 se montrent performants en Ligue 1. On n'est pas assez observateurs et il y a des bons coups à faire », prévient le dirigeant de l'AS Saint-Etienne, qui sait ce qu'il veut. Du côté des bureaux de l'Etrat, le message va passer 5 sur 5, même si cela pourrait tout de même tousser un peu en interne.