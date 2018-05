ASSE : Cabella se fait opérer, saison terminée !

Dans : ASSE, Ligue 1, OM.

Via son compte Twitter, Rémy Cabella a annoncé ce lundi soir que sa saison était définitivement terminée et qu'il était forfait pour l'ultime match de l'AS Saint-Etienne samedi soir contre Lille. « En accord avec l’OM et l’ASSE, nous avons décidé de faire l’opération de la fracture du pied que je traîne depuis quelques mois. J’ai toujours voulu jouer c’est pour cela que j’ai continué, parce que c’est ce que j’aime faire, mais aujourd’hui la santé est plus importante (...) J’avais tellement envie de jouer et de tout vous donner pour ce dernier match dans cette ambiance de fou malade », a expliqué Rémy Cabella, prête cette année par l’OM à l’AS Saint-Etienne et dont on ne sait pas ce qu’il fera la saison prochaine.