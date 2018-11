ASSE : Cabella évoque le derby face à l'OL et rêve d’une revanche

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Pour son dernier voyage au Groupama Stadium, l’AS Saint-Etienne avait su se retrousser les manches pour aller chercher un valeureux match nul 1-1. Mais quand on parle de derby aux supporters des deux camps, il n’y a qu’un seul souvenir en mémoire pour la saison dernière, c’est la victoire 0-5 de l’OL dans le Chaudron lors du match aller, avec la célébration de Nabil Fékir et l’humiliation ultime pour les fans des Verts. Pour rétablir l’équilibre, la seule réponse serait de s’imposer chez le voisin lyonnais. Et après les deux victoires à domicile face à Angers et Reims, l’ASSE s’est bien placé et s’est mis dans les dispositions idéales pour y croire, comme le fait remarquer Rémy Cabelle.

« Dès le calendrier, on le sait. Mais là, on est plus proches. Il y avait des matchs avant, importants à gagner pour arriver au derby costauds. Dans la tête, on va être prêt. Il y aura une semaine de trêve et une semaine de travail. Cela va être un gros match et c'est un concurrent direct aussi. Il faut être revanchards et aller là-bas pour gagner », a prévenu le milieu offensif stéphanois, parfaitement conscient de l’importance de cette rencontre pour les supporters, mais aussi pour les joueurs et pour le classement puisque le vainqueur de cette rencontre se rapprocherait sérieusement du podium.