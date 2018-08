ASSE : Cabella et Nkoudou, la direction de l'ASSE a tranché !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OM.

Rémy Cabella a beau être annoncé très proche de l'AS Saint-Etienne...depuis des semaines, les faits sont là et le joueur de l'OM n'a toujours pas signé chez les Verts. Les deux clubs n'ont visiblement pas trouvé de terrain d'entente sur l'indemnité de transfert, malgré les rumeurs de lundi dernier. Et depuis 24 heures, il se dit que l'ASSE tourne autour de Georges-Kévin Nkoudou, l'ailier de 23 ans, qui a rejoint Tottenham en provenance de l'Olympique de Marseille en 2016 et qui n'a pas vraiment convaincu les Spurs.

Mais ce dimanche, Le Progrès le précise très clairement. Il n'y a pas d'équivoque sur ce sujet, ce sera Rémy Cabella ou Georges-Kévin Nkoudou, mais en aucun cas l'AS Saint-Etienne ne signera les deux joueurs en même temps. On peut donc considérer que l'attaquant de Tottenham est un plan B, la priorité restant à Rémy Cabella. A moins que ces rumeurs de l'intérêt des dirigeants stéphanois pour Nkoudou, confirmées par le quotidien régional, soient aussi pour envoyer un signal à l'Olympique de Marseille afin d'accélérer le dossier Cabella. La semaine qui arrive pourrait être décisive...ou pas.