ASSE : Cabella est dans le flou, Balbir connaît le responsable

Dans : ASSE, Ligue 1.

Recruté en provenance de l’OM cet été, Rémy Cabella peine à avoir le même rendement que la saison dernière à Saint-Etienne. Et pour cause, l’international français n’est plus vraiment utilisé dans la même position par Jean-Louis Gasset, qui peut également compter sur Wahbi Khazri pour animer le jeu offensif de son équipe. Et selon Denis Balbir, journaliste très attentif aux matchs de l’ASSE, la présence de l’ancien Rennais pénalise Rémy Cabella, lequel a semblé parfois totalement perdu contre Rennes, dimanche après-midi à Geoffroy-Guichard.

« Outre l’aspect défensif, je commence à voir d’autres soucis pointer le bout de leur nez avec la confirmation de Wahbi Khazri devant. Le Tunisien est intouchable et c’est autour de lui que les problèmes apparaissent. Je trouve que Rémy Cabella est perdu par rapport à sa place dans l’équipe. Sans doute du fait de la présence à son poste de son ami. En s’imposant comme le n°10 très offensif voire n°9 de l’équipe, Wahbi Khazri met également en difficulté le duo Beric-Diony. Les deux attaquants axiaux se retrouvent face à une concurrence qu’ils n’attendaient pas en début de saison. Cela complique la tâche des joueurs eux-mêmes mais aussi celle du staff technique. Comment gérer le problème ? Il est impossible d’enlever Wahbi Khazri de l’équipe, impossible également de lui demander de reculer car le système est rodé comme ça et qu’on ne peut pas dire au meilleur joueur de l’ASSE, à l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en ce début de saison, de s’effacer » a expliqué Denis Balbir sur But Football Club, sans pour autant proposer la solution miracle. Ce sera donc à Jean-Louis Gasset et à son staff de la trouver, sous peine de vite frustrer Rémy Cabella…