ASSE : C'est décidé, l'ASSE va recruter après la blessure d'Hamouma !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Souffrant d'une lésion du mollet gauche, qui l'a obligé à sortir dimanche lors du match Strasbourg-ASSE, Romain Hamouma passera mardi après-midi une IRM afin d'en savoir plus sur la gravité de sa blessure. Mais il semble déjà acquis que l'ancien caennais sera absent plusieurs semaines et peut-être même plusieurs mois. Alors, à dix jours de la fin du mercato, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont décidé qu'il était prudent et judicieux de recruter un joueur ayant le profil de Romain Hamouma, même si pour cela il faudra faire encore un effort financier.

Selon Le Progrès, les Verts vont devoir devoir réactiver différentes pistes déjà étudiées, et la plus évidente paraît être celle qui mène à Georges-Kévin Nkoudou, qui la semaine passée a dit non à un prêt en Bundesliga alors que Tottenham et un club allemand avaient trouvé un terrain d'entente. « L’ASSE est en négociation depuis quelques jours pour obtenir le prêt par Totthenam de l’ex ailier gauche marseillais Georges-Kévin Nkoudou, peu utilisé par Pochettino, l’entraîneur club londonien. L’international espoir (23 ans), veut se relancer et a refusé une proposition de Mayence. Il privilégierait la piste stéphanoise », précise le quotidien régional.