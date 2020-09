ASSE : Boudebouz au Qatar, victoire de Puel au mercato ?

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne veut dégraisser son effectif, mais pour l'instant c'est calme. Une piste sérieuse semble se dessiner pour un de ses gros salaires, Ryad Boudebouz.

Claude Puel ne l’a pas masqué, il a bien l’intention de faire de la place dans le vestiaire de l’ASSE, les dirigeants stéphanois lui ayant demandé de soulager une masse salariale devenue pesante. Si l’entraîneur des Verts n’a jamais confirmé l’existence supposée d’une liste noire, il est évident que les signaux ne sont pas favorables pour certains des joueurs les plus expérimentés, et coûteux, de l’effectif de l’AS Saint-Etienne. Parmi eux, Ryad Boudebouz, qui même s’il a répété vouloir continuer sa route dans le Forez, pourrait bien quitter rapidement Geoffroy-Guichard plus vite que prévu, l’international algérien ayant encore deux ans de contrat à l’ASSE et un salaire conséquent.

Et cela tombe bien, un média qatari annonce que Ryad Boudebouz serait proche de rejoindre un club de l’état gazier, sans toutefois en dire plus sur l’équipe susceptible de convaincre le milieu offensif de l’AS Saint-Etienne. Cette équipe pourrait fait signer Ryad Boudebouz mais également Gervinho affirme le journaliste du site Stahoda.com. Agé de 30 ans, le milieu stéphanois pourrait donc décider de retrouver du temps de jeu au Qatar, alors que chez les Verts il se promettait probablement une longue saison sur le banc de touche. Une affaire à suivre, même s'il est évident que cela va bouger du côté de l'ASSE d'ici le 5 octobre prochain, date de la fin du mercato d'été.