ASSE : Bouanga a snobé Rennes, il dit pourquoi

Dans : ASSE.

Il y a un an et demi, Denis Bouanga faisait le choix de s’engager en faveur de Saint-Etienne malgré un intérêt du Stade Rennais.

C’est un choix compliqué que l’international gabonais avait à effectuer. Avec le recul, les fans de foot auront tendance à dire que Denis Bouanga s’est trompé, le Stade Rennais jouant davantage les premiers rôles que l’ASSE depuis deux ans. Mais dans une interview accordée à ASSE TV, l’attaquant de 26 ans a dévoilé qu’il ne regrettait absolument pas cette décision. Il explique notamment pourquoi il a opté pour Saint-Etienne plutôt que pour Rennes. L’incroyable public des Verts n’est pas étranger au choix de l’ancien Nîmois, excellent l’an passé et qui galère davantage cette saison.

« Je me suis dit : "c'est un grand club". Je regardais souvent les matchs à 21h00 et Saint-Etienne jouait régulièrement à cette heure-là. Avec un public comme ça, comment tu veux dire non ? Tu ne peux pas ! Je me suis dit si Saint-Etienne arrive, réfléchis à deux fois avant de donner une réponse. Il y a eu Rennes, beaucoup de clubs qui se sont intéressés à moi. J'avais donc le choix entre Saint-Etienne et Rennes, j'ai choisi Saint-Etienne pour son public. Par rapport au feu qu'ils mettent dans les stades. Ça ne veut pas dire que Rennes n'a pas de public. Mais l'ambiance de Saint-Etienne n'a rien à voir avec Rennes, ou les autres. Pour jouer, il me faut des supporters comme ça. Tu sais quand tu es mené 1-0 que tu peux revenir grâce aux supporters qui poussent. Tu peux égaliser et gagner le match parce que tu as des supporters derrière toi, tu as la pression. J'ai besoin de ça, on joue à huis-clos actuellement, j'ai du mal » a avoué Denis Bouanga, que Rennes avait de nouveau courtisé cet été. Le club breton a finalement opté pour Jonathan Doku au poste d’ailier…