ASSE : Biancarelli nommé entraîneur des gardiens

Dans : ASSE.

Après le départ de Fabrice Grange, l'AS Saint-Etienne a dévoilé le nom du nouvel entraîneur de ses gardiens de but.

Il y a quelques jours, l’ASSE avait annoncé le départ à l’amiable de Fabrice Grange, en charge de l’entraînement des portiers stéphanois. Et pour le remplacer, les Verts ont officialisé ce mercredi la signature d’André Biancarelli.

« André Biancarelli intègre officiellement le staff technique de Claude Puel au sein duquel il a été nommé entraîneur des gardiens. Cet expérimenté technicien, âgé de 50 ans, s'est engagé pour deux saisons avec le club. André Biancarelli a été gardien de but professionnel. Formé au SC Bastia, il a également évolué à Metz et à Monaco, où il a rejoint l'équipe championne de France alors dirigée par Claude Puel. C'est en Principauté, dès la fin de sa carrière de joueur, qu'il s'est spécialisé dans l'entraînement de gardiens de but. En 2006, il a d'abord appris son nouveau métier en accompagnant la progression des portiers du centre de formation. Puis, il a été promu entraîneur des gardiens du groupe professionnel. En 2009, il a quitté Monaco pour Tours, où il s'est constitué, pendant six ans, une solide expérience dans son domaine. Il a ensuite poursuivi sa carrière à Toulouse jusqu'en 2018 », précise l’AS Saint-Etienne.