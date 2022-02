ASSE : Bernardoni stoppe cette étonnante polémique face au PSG

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Pascal Dupraz avait rêvé, à la veille du match entre le PSG et l’ASSE, de voir Paul Bernardoni faire le même match qu’Alban Lafont, qui avait grandement participé à la victoire de Nantes sur Paris le week-end précédent.

Cela n’a pas été le cas. Le dernier rempart des Verts avait très bien débuté le match, avec quelques sorties précieuses avant de craquer avant la pause sur un tir certes appuyé par Kylian Mbappé, mais pas non plus incroyablement placé. Ses mains ont tremblé sur l’action et le joueur prêté par Angers ne se trouve aucune excuse. Il a tenu à le faire savoir alors que des supporters stéphanois avaient accusé, en revoyant les images, des lasers d’avoir gêné Paul Bernardoni sur l’action.

Est-ce qu’on en veut à Bernardoni après 6384 parades dans le match ? La réponse est non. — Gomar en papier musique et pleine d’espoir (@Margot_Vx) February 26, 2022

« On a fait une bonne première mi-temps même s'ils ont eu pas mal d'occasions. Ils sont tueurs au bon moment, ils tuent le match sur 10 minutes, on part avec des regrets, on aurait aimé alourdir ou revenir au score. On est tourné sur Metz même si on espérait repartir avec quelque chose d'ici. On a eu des situations, il faut retenir ça, c'est vachement excitant pour la suite, venir ici ce n'est pas facile, on n'a pas à rougir. Sur le premier but de Mbappé, je suis un peu sur les talons sur le premier but encaissé, j'ai la main pas assez ferme, ce n'est pas un laser dans les yeux qui m'a gêné, ça serait gros de dire ça », a honnêtement reconnu le gardien de l’AS Saint-Etienne. Il n’empêche, cette action a changé beaucoup de choses sur cette rencontre, car sans cette faute de mains, les Verts seraient probablement rentrés aux vestiaires avec un but d’avance, ce qui aurait eu le don de semer un peu plus le doute dans la tête des joueurs du PSG.