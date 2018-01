ASSE : Beric rétablit la vérité sur son retour à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Robert Beric a vécu un début de saison compliqué en France puis en Belgique.

Débarrassé de ses pépins physiques, l’attaquant slovène avait commencé l’exercice avec l’ambition de s’imposer à la pointe de l’attaque des Verts. Sauf que l’ancien entraîneur Oscar Garcia avait d’autres plans en tête, ce qui a incité Beric à privilégier un prêt à Anderlecht. Mais là encore, tout ne s’est pas passé comme prévu.

« Oui. J’avais d’autres possibilités mais j’ai choisi d’aller là-bas. C’est la meilleure équipe de Belgique. Le coach me voulait, a raconté le Stéphanois à But. Malheureusement pour moi, il est parti au bout de deux semaines. Et son remplaçant ne m’a pas fait jouer. Je n’ai jamais eu ma chance. Je n’ai jamais eu d’explications. Je n’ai pas compris. » L’avant-centre de 26 ans a donc sauté sur l’occasion de revenir à Saint-Etienne cet hiver. Mais contrairement à ce qui était annoncé, l’ASSE, qui avait besoin de renfort devant, n’est pas à l’origine de son retour.

Beric ne regrette pas son choix

« En fait, les choses ne se sont pas passées comme ça. C’est moi qui ai demandé si je pouvais revenir, a corrigé Beric, qui ne regrette pas sa démarche. Je me sens bien. Je ne suis peut-être pas tout à fait à 100% mais je me sens vraiment bien. Depuis que je suis revenu, je travaille bien. On a fait un bon stage en Espagne. Bien sûr que j’ai faim, je n’ai pas joué pendant six mois ! » Dans le Forez, l’ancien joueur du Rapid Vienne séduit pour le moment le coach Jean-Louis Gasset, qui a écarté son concurrent Loïs Diony pour le match perdu à Metz (3-0) mercredi.