ASSE : Beric prévient la concurrence, l'ASSE is back !

Dans : ASSE, Ligue 1.

De retour à Saint-Etienne cet hiver après un prêt non concluant à Anderlecht, Robert Beric est en forme.

Auteur de 2 buts en 2018, l’international slovène a inscrit le but décisif de l’égalisation face à Marseille ce week-end. Surtout, ce but a permis aux Verts de conserver leur invincibilité à domicile depuis le début de l’année civile. Les concurrents de l’ASSE dans la course au maintien sont prévenus : Saint-Etienne is back. Et qui sait jusqu’où l’équipe entraînée par Jean-Louis Gasset peut grimper dans cette 2e partie de saison ?

« On était invaincus à domicile depuis le début de l’année et on l’est toujours grâce à ce nul contre l’OM. C’est ce qui compte, on continue d’avancer. Je suis très content d’avoir marqué, pour l’équipe. On est sur une série positive. Des renforts sont arrivés, des joueurs d’expérience… On a un bon état d’esprit. On a fait un bon stage en Espagne et on a gagné nos trois premiers matches à domicile, on a gagné à Amiens et là, on fait match nul contre Marseille. On engrange des points. La confiance revient » s’est réjoui l’attaquant des Verts, qui devra tout de même cravacher pour être un titulaire indiscutable de Jean-Louis Gasset, ce dernier semblant apprécié le profil polyvalent et très rapide de Jonathan Bamba à ce poste.