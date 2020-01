ASSE : Beric à Chicago, ça vaut un renfort au mercato ?

Dans : ASSE.

Le départ de Robert Beric aux Etats-Unis semble désormais imminent, ce qui devrait permettre à l'AS Saint-Etienne de recruter lors de ce mercato d'hiver. Mais à priori pas pour les 1 à 2ME évoqués.

L’AS Saint-Etienne devrait rapidement finaliser un accord avec le club du Chicago Fire, qui évolue en Major League Soccer, concernant le transfert de Robert Beric, ce qui permettra à l’attaquant slovène de découvrir un nouveau championnat. Selon le Progrès, il est même possible que le deal se fasse dans les prochaines heures, Robert Beric n’ayant fait qu’un rapide footing mardi à l’entraînement, sans s’impliquer plus que cela. Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022, mais souvent incité à partir, l’attaquant va donc quitter l’ASSE après un peu plus de quatre saisons et 26 buts en Ligue 1. Dont un, le dernier, qui donne encore des frissons au Peuple Vert puisque bien évidemment c'était dans le derby contre l’OL à Geoffroy-Guichard en toute fin de match à l’automne dernier.

Cependant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne pourront pas faire des folies avec cette vente. Car le quotidien régional précise que « l’indemnité de transfert versé par Chicago pour Robert Beric devrait être modeste comparé à la mise initiale. » En 2015, l’AS Saint-Etienne avait déboursé 7,5ME pour faire venir l’international slovène du Rapid Vienne. Mais elle va surtout permettre de libérer de la masse salariale, Robert Beric étant un des plus gros salaires de l’effectif de Claude Puel. Et grâce à cela, les dirigeants stéphanois auront une petite marge de manœuvre pour recruter un joueur lors de ce mois de janvier. Sans le départ de l’attaquant, c’était impossible. Autant dire que du côté de l'Etrat on piaffe un peu d'impatience.