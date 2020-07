ASSE : Bayern, Barça, qui c'est les plus forts ? C'est les Verts

Dans : ASSE.

Longtemps en négociations avec le PSG pour la signature de son premier contrat professionnel, Adil Aouchiche s’est finalement engagé en faveur de Saint-Etienne.

C’est lundi que l’interminable feuilleton Adil Aouchiche a pris fin, avec la signature à l’ASSE du jeune milieu de terrain offensif de 18 ans. Durant de longues semaines, le Paris Saint-Germain pensait bien réussir à convaincre son joueur de signer en faveur de son club formateur… en vain. Une grosse désillusion qui aurait pu profiter à d’autres clubs que Saint-Etienne puisque dans son édition du jour, France Football dévoile qu’Adil Aouchiche a reçu des propositions de la part des plus grands clubs européens. Après s’être offert Tanguy Kouassi, le Bayern Munich a par exemple soumis une offre à Adil Aouchiche.

Les dirigeants du Bayern Munich ont notamment fait savoir à Adil Aouchiche qu’ils souhaitaient composer un groupe de cinq joueurs très jeunes et jugés comme très prometteurs en complément d’un groupe de quinze joueurs expérimentés. Adil Aouchiche aurait donc fait partie intégrante du groupe professionnel du Bayern Munich, mais le jeune milieu offensif a refusé la proposition. Un peu plus tôt, le Titi parisien a également recalé le FC Barcelone ou encore le Bayer Leverkusen, pour une raison bien précise. C’est en Ligue 1 et nulle part ailleurs qu’Adil Aouchiche, dont il se dit que l’entourage a la tête sur les épaules, souhaitait poursuivre sa carrière. C’est ce qu’il fera à Saint-Etienne sous les ordres de Claude Puel, qui avait fait depuis le premier jour du mercato du meneur de jeu parisien sa grande priorité. Nul doute que malgré son jeune âge et son manque d’expérience, Adil Aouchiche sera vite lancé par Claude Puel comme un titulaire chez les Verts.