ASSE : Battre Lyon ne suffit plus au bonheur des Verts

Dans : ASSE, Ligue 1.

Le 6 octobre dernier, pour son premier match sur le banc de l’AS Saint-Etienne après seulement 48 heures de présence au club, Claude Puel avait mené les Verts à la victoire dans le derby contre l’OL. Depuis, l’ASSE a repris quelques couleurs, même si le nul de dimanche contre Amiens a laissé le club stéphanois à la 12e place de Ligue entre l’AS Monaco et…l’Olympique Lyonnais. Autrement dit, il y a encore du boulot à fait du côté du Forez. Et c’est d’ailleurs ce que reconnaît Timothée Kolodziejczak. Le défenseur de l’AS Saint-Etienne estime que même si elle a enflammé les supporters, la victoire face à Lyon ne doit pas inciter les Verts à croire que tout sera facile.

Dans les colonnes de Maillot Vert, Timothée Kolodziejczak a lancé un appel à ses coéquipiers. « Maintenant, rien n'est figé. Gagner le derby ne nous donne pas le droit de penser que tout est réglé. Il reste encore beaucoup, beaucoup de travail. On a été touchés mais on n'a pas coulé. C'est aussi la force que doit avoir un groupe tel que le nôtre, avec autant de bons joueurs au sein de l'effectif », explique le défenseur, qui pense que l’ASSE a les moyens d’avoir des ambitions pour peu que tout le monde donne le maximum et tire dans le même sens.