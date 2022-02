ASSE : Battles prêt à remplacer Dupraz au cas où

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Malgré sa bonne copie face au PSG, l'AS Saint-Étienne a perdu et retombe dans la zone rouge du classement de Ligue 1. Quoiqu'il arrive, Pascal Dupraz finira la saison, mais l'avenir est flou.

Pour sauver la place de l’AS Saint-Étienne en Ligue 1, et après avoir pris la décision de limoger Claude Puel, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé de confier les clés de leur club à Pascal Dupraz. La mission de ce dernier est relativement simple, maintenir les Verts dans l’élite du football français, le contrat signé par ce dernier ne portant pas sur une durée plus longue que cette saison, du moins pour l’instant. Alors, certains pensent déjà à l’avenir et c’est notamment le cas de Laurent Battles. L’ancien joueur et entraîneur-adjoint de l’AS Saint-Étienne, où il a notamment œuvré brièvement avec Christophe Galtier, avait rejoint Troyes en 2019. Il y a un an, Battles avait mené l’ESTAC au titre de champion de France de Ligue 2 et à un retour en Ligue 1. Mais le 30 décembre dernier, à la surprise générale, le coach troyen quittait le club, cédant sa place à Bruno Irles. Désormais sans poste, Laurent Battles attend son heure et invité de Prime Vidéo, il a directement envoyé un message aux dirigeants stéphanois.

L'AS Saint-Étienne le fait toujours rêver

Si ces derniers ne poursuivent pas l’aventure avec Pascal Dupraz la saison prochaine, ou si ce dernier ne souhaite pas continuer sur le banc de l’AS Saint-Étienne, alors Laurent Battles est prêt à revenir à Geoffroy-Guichard. « On verra ce qu'il se passera. Il y a des entraîneurs qui y sont, qui font du très bon travail. J'habite là-bas, tout le monde sait que j'ai travaillé dans ce club. Je ne dirais pas que c'est un rêve. Aujourd'hui, notre métier fait qu'on peut être amené à être partout. Je ne dirais donc pas que c'est un rêve, mais entraîner un club mythique comme l'AS Saint-Étienne, c'est toujours dans une carrière d'entraîneur, on ne peut pas refuser », a confié le technicien de 46 ans dont le nom avait circulé dans plusieurs clubs l’été dernier sans que cela dépasse le stade des rumeurs.