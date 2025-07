ASSE ‍: Bataille Rennes-Besiktas pour Davitashvili ‍?

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

S'il a encore trois ans de contrat avec l'AS Saint-Etienne, Zuriko Davitashvili ne restera probablement pas chez les Verts. Un club turc a déjà entamé les négociations pour recruter l'international géorgien.

Un an après être arrivé dans le Forez pour six millions d'euros, Zuriko Davitashvili n'aura pas l'occasion de briller une deuxième année consécutive sous le maillot des Verts. Placé sur la liste des transferts, l'attaquant géorgien a déjà des clubs qui lui tournent autour. Ces derniers jours, le Stade Rennais a été cité comme l'une des équipes qui pourrait recruter l'ailier de 24 ans, mais ce lundi, c'est une formation d'Istanbul qui est entrée dans la danse pour s'offrir Zuriko Davitashvili. TransferFeed révèle que le Besiktas est en train de peaufiner une offre autour de 10 millions d'euros qui devrait être rapidement transmise par le board du club turc aux dirigeants de l'AS Saint-Etienne. Un montant qui colle au centime près avec la valeur estimée de Davitashvili selon le site spécialisé Transfermarkt.

Zuriko Davitashvili et l'ASSE, ça sent la fin

Le média généraliste turc, Takvin News, confirme l'intérêt du Beskitas pour l'ailier gauche de l'AS Saint-Etienne, lequel a déjà repris l'entraînement avec les Verts, marquant même un but lors du premier match de préparation de l'ASSE ce week-end. Très incisif lors de ce mercato, le club stambouliote, qui a déjà fait signer Tammy Abraham, a déjà proposé 7 millions d'euros à Sainté pour s'offrir Zuriko Davitashvili, mais cette offre a rapidement été refusé. Du côté de Geoffroy-Guichard, on attend 12 millions d'euros pour accepter de laisser partir l'international géorgien, mais l'affaire pour se régler pour 10 millions d'euros. Une deuxième proposition devrait arriver à Saint-Etienne en provenance de Turquie pour celui qui, la saison passée, a marqué 9 neuf buts et délivré 8 passes décisives lors des 33 matchs auxquels Zuriko Davitashvili a eu l'occasion de participer.