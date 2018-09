ASSE : Bamba voulait rester au mercato, Paquet dénonce Lille et Galtier

Dans : ASSE, Mercato, LOSC.

Désireux de rester à l'AS Saint-Etienne durant le dernier marché, Jonathan Bamba a finalement rejoint le LOSC contre son gré, selon Frédéric Paquet.

Jonathan Bamba était un enfant de l'ASSE. Formé de 2011 à 2015 chez les Verts, l'attaquant de 22 ans a vécu un début de carrière agité avec des prêts au Paris FC (2015-2016), à Saint-Trond puis à Angers (2016-2017)... avant de se retrouver dans la lumière avec Sainté la saison dernière. Auteur de sept buts et de huit passes décisives en 34 matchs, le natif d'Alfortville s'est révélé aux yeux du grand public à Geoffroy-Guichard, mais il va probablement éclater au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Et pourtant, Bamba aurait bien voulu rester dans son club formateur une saison de plus, mais alors qu'il était en fin de contrat, son entourage l'a poussé vers un départ au LOSC. C'est en tout cas la version de Frédéric Paquet.

« Je maintiens que Jonathan a toujours exprimé son envie de rester et il s’est comporté de façon réglo. Son entourage a eu une grosse influence. On s’est trouvé face à un mur. C’est dommage pour le club. Il a explosé très tard. L’entraîneur avec qui il est aujourd’hui n’était peut-être pas forcément convaincu il y a un an », a avoué, dans les colonnes du Progrès, le directeur général de l’ASSE, qui regrette donc le départ de Bamba, surtout que l’ailier n'a pas gambergé longtemps en marquant trois buts lors de ses quatre premiers matchs sous le maillot du club nordiste. Au grand dam de Saint-Etienne...