ASSE : Balbir ne veut plus de Ben Arfa à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Tout proche de rejoindre le FC Nantes ce week-end, Hatem Ben Arfa ne devrait finalement pas rejoindre les Canaris. Une aubaine pour les autres clubs de Ligue 1 ?

Récemment, le nom de l’international français a très brièvement circulé à Saint-Etienne et à Nice. Mais pour l’heure, rien de bien concret pour l’ex attaquant du Stade Rennais, toujours sans club, près de six mois après son départ de la Bretagne. Cela commence à devenir véritablement inquiétant aux yeux de Denis Balbir, lequel ne conseille même plus à un club comme Saint-Etienne de proposer un contrat à « HBA » malgré la présence de Claude Puel, qui connaît le garçon par cœur pour l’avoir fait briller à Nice.

« Physiquement, il peut y avoir un souci du fait qu’il ne s’entraine pas avec un club. Courir dans son coin tout seul, ça n’a rien à voir avec des entraînements collectifs quotidiens … Il y a encore peu de temps, j’y croyais. Je pensais qu’un coach comme Claude Puel pourrait le prendre avec lui à l’ASSE et le remettre d’aplomb physiquement et psychologiquement, qu’il parviendrait à le titiller comme à Nice pour en refaire un joueur au-dessus de la moyenne. Maintenant, avec tous ces refus, ces vraies fausses signatures, je suis plus dubitatif » a indiqué le journaliste dans sa chronique publiée sur But. Reste maintenant à voir si dans les prochaines semaines, l’exigeant Hatem Ben Arfa trouvera (enfin) un point de chute…