ASSE : Balbir dénonce cette boulette de l'ASSE au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

L’hiver dernier, Mathieu Debuchy s’engageait pour seulement 6 mois à l’AS Saint-Etienne. L’international français est donc en position de force pour négocier son nouveau contrat. Ainsi, les Verts ont proposé un bail de 3 ans à l’ancien défenseur d’Arsenal selon Yahoo Sports. Une grosse erreur selon Denis Balbir… Sur son blog, le journaliste de But Football Club a expliqué que cette proposition était « excessive » et que conserver Mathieu Debuchy et Rémy Cabella ne devait pas représenter une priorité pour l’état-major de l’ASSE.

« J’ai vu que l’AS Saint-Etienne avait commencé son mercato avec la volonté de boucler les dossier Cabella et Debuchy. Est-ce vraiment prioritaire ? Pour moi, non… A moins que derrière ces dossiers se cachent de grosses affaires financières. Je ne m’oppose pas à la signature des deux joueurs. Au contraire. Ce serait deux bons renforts pour les Verts. Encore faut-il que les conditions correspondent. J’ai lu qu’on proposait trois années de contrat à Mathieu Debuchy. Je trouve que c’est un peu excessif pour un joueur de 32 ans. Même s’il s’agit d’un garçon adorable et d’un joueur efficace, je trouve que c’est trop. Le poste de latéral réclame de l’expérience, certes, mais aussi de la vitesse. L’aura-t-il encore à 34-35 ans ? Je pensais qu’un contrat de deux ans serait plus à propos » a expliqué le commentateur de W9 sur son blog. Une prise de position qui tranche avec l’enthousiasme autour de l’éventuelle prolongation de Debuchy à Saint-Etienne et qui ne devrait pas manquer de faire réagir.