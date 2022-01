ASSE : Bafé Gomis de retour, l'idée folle

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

En quête de renforts pour sauver sa place en Ligue 1, les dirigeants de l'AS Saint-Étienne étudient de nombreuses pistes. Et l'une d'elles pourrait faire du bruit du côté de Geoffroy-Guichard.

Agé de 36 ans, Bafé Gomis vient de résilier son contrat avec Al Hilal, et si l’attaquant est donc libre comme l’air, il n’a pas du tout l’intention de prendre sa retraite sportive. L’ancien joueur de l’ASSE, l’OL et l’OM, pour ne citer que ces clubs, pense pouvoir encore rendre service, et en étant sans contrat, il ouvre la porte à pas mal de possibilités. Et selon FootMercato, cette situation de l’attaquant a donné des idées à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux présidents des Verts étant désormais en quête de plusieurs joueurs afin de donner à Pascal Dupraz les moyens de maintenir les Verts en Ligue 1 alors que la situation de Saint-Étienne au classement est critique (20e avec 12e points) avant de se déplacer ce mercredi à Angers pour un match en retard. Depuis quelques jours, plusieurs pistes sont évoquées, notamment sur le plan offensif, avec par exemple la possibilité d’un retour de Robert Beric, désormais libre depuis la fin de son contrat à Chicago.

Bafé Gomis de retour, St-Etienne veut y croire

Mais a priori, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne penseraient également à un autre come-back encore plus incroyable, celui de Bafé Gomis. Douze ans après être parti de l’ASSE pour rejoindre l’Olympique Lyonnais, un transfert qui avait fait grand bruit à l’époque, la « panthère » pourrait faire son retour à Geoffroy-Guichard avec pour mission unique de maintenir le club où il a été formé dans l’élite du football français. Cependant, le média spécialisé précise que l'ASSE n'est pas seule à rêver d'une signature de Bafé Gomis et que pour parvenir à un accord, le duo Romeyer-Caïazzo devra être fort et même très fort.