ASSE : Aouchiche dit adieu au PSG, il arrive chez les Verts !

Sauf retournement de situation, l'AS Saint-Etienne va réaliser l'un des beaux coups du mercato 100% français avec la signature d'Adil Aouchiche.

C’est le dossier qui fait frissonner de plaisir les supporters de l’AS Saint-Etienne, et il est en passe de se terminer de manière très positive, Adil Aouchiche devrait signer très rapidement son contrat avec les Verts. Vendredi soir, via son compte Instagram, le milieu offensif du Paris Saint-Germain, qui fêtera ses 18 ans le 15 juillet, a annoncé qu’il quittait son club formateur, après une réflexion qui dure depuis des semaines et même des mois. « Une page se tourne, merci Paris pour tous ces moments inoubliables », a lancé sur le réseau social Adil Aouchiche histoire d’officialiser sa décision de ne pas signer son premier contrat professionnel au PSG. Une décision qui confirme par ailleurs les actuels soucis du Paris SG avec ses jeunes joueurs.

Reste désormais à savoir où va signer le milieu offensif formé à Paris, et il est évident que l’AS Saint-Etienne est en pole position dans cette opération. Selon L’Equipe, Adil Aouchiche a passé mercredi sa visite médicale chez les Verts, un club qu’il a déjà visité il y a quelques semaines et où Claude Puel l’attend à bras ouverts. L’entraîneur de l’ASSE a en effet fait le maximum afin d’attirer le joueur parisien, mettant la pression sur Roland Romeyer et Bernard Caïazzo afin qu’un effort financier soit fait dans le recrutement du jeune milieu de terrain. A priori, Claude Puel va donc avoir gain de cause en faisant signer Adil Aouchiche, lequel aura probablement obtenu des garanties en matière de temps de jeu, ce qu'il ne pouvait évidemment pas revendiquer au Paris Saint-Germain.