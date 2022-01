ASSE : Aouchiche demande le divorce !

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Arrivé à l'été 2020 en provenance du PSG, Adil Aouchiche voulait lancer sa carrière avec l'AS Saint-Etienne. Toutefois, un an et demi plus tard, l'ancien titi parisien ne se sent plus heureux dans le Forez et envisage désormais un départ.

Quitter le PSG a offert des fortunes diverses aux jeunes joueurs formés au club. Kingsley Coman ou Moussa Diaby s'éclatent en Bundesliga mais Bahebeck, Ongenda et tant d'autres n'ont jamais vu leur carrière décoller. A l'été 2020, Adil Aouchiche a décidé de quitter le cocon parisien pour aller chercher du temps de jeu loin des stars parisiennes. Le jeune titi parisien s'est engagé libre avec l'ASSE, espérant montrer tout son potentiel avec ce grand club français et exploser en Ligue 1. Mais, après 18 mois, la déception prime chez le club comme chez le joueur. Aouchiche a surtout du jouer le maintien depuis son arrivée avec en prime une dernière place occupée cette saison.

Aouchiche veut partir, l'ASSE ne lui fermera pas la porte

Du côté des Verts, on ne peut pas dire non plus que l'on soit tombé sous le charme du joueur de 19 ans. Aouchiche est loin d'être un titulaire à part entière avec huit titularisations seulement du côté de l'ASSE cette saison. Ses statistiques sont décevantes avec aucun but et deux petites passes décisives depuis le début de l'exercice 2021-2022. En tout, depuis son arrivée chez les Verts, il en est à deux buts et sept passes décisives en 57 matches.

Adil Aouchiche pourrait quitter l'#ASSE cet hiver. 2 de ses 3 agents ont discuté avec Perrin après le match face à Angers, dans le but de lui trouver une porte de sortie.



Les départs de Rivera (prêt), Diousse et Bajic sont aussi possibles.



Via @BernardLions dans @lequipedusoir pic.twitter.com/Hgaa12i41O — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 27, 2022

Adil Aouchiche ne se sent pas bien à Saint-Etienne et pourrait décider de changer d'air très prochainement. C'est en tout cas ce qu'indique l'Equipe. Le quotidien sportif révèle ainsi que les représentants du joueur étaient à Angers mercredi lors du match en retard gagné par les Verts. Ils étaient venus pour rencontrer Loic Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, et lui annoncer que leur client voulait quitter le club. Et, visiblement, cette possibilité n'a pas inquiété la direction sportive stéphanoise, laquelle ne retiendra pas le joueur sur cette fin de mercato. Malgré ses difficultés, Aouchiche reste, à 19 ans, un talent brut avec une marge de progression certaine. Il pourrait être la bonne pioche dans le domaine offensif pour des clubs audacieux.