ASSE : Adil Aouchiche à St-Etienne, c'est pour dimanche !

Dans : ASSE.

Cette fois les supporters de l'ASSE peuvent mettre le Champagne au frais. La signature d'Adil Aouchiche aura lieu dans les prochaines 24 heures.

Attendu comme le Messie, et même comme le Messi, par le Peuple Vert, Adil Aouchiche n’a jamais été aussi proche de signer l’AS Saint-Etienne. Priorité numéro 1 de Claude Puel, lequel avait obtenu de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qu’ils fassent un très gros effort financier pour le recruter, le jeune milieu de terrain avait déjà donné son accord verbal à l’ASSE juste après avoir annoncé via les réseaux sociaux son départ du Paris Saint-Germain où il a été formé. Mais cette fois c'est fait, il va signer un contrat de trois ans avec les Verts, et cela dès dimanche. En effet, France-Football annonce qu’Adil Aouchiche sera dans 24 heures dans les bureaux stéphanois pour s’engager et mettre ainsi un terme à un feuilleton qui a tenu en haleine les fans de l'ASSE.

« Dans les tuyaux, l'arrivée d'Adil Aouchiche va se concrétiser ce dimanche du côté de l'Étrat. Agé de 18 ans, le milieu offensif va signer son premier contrat professionnel avec les Verts. Un bail de trois ans l'attend avec le club de L1 », annonce Nabil Djellit. A une semaine de la finale de la Coupe de France face au Paris Saint-Germain, et après quelques journées très chaudes, marquées par des polémiques avec Mathieu Debuchy et Stéphane Ruffier, les supporters stéphanois vont retrouver le sourire. A Adil Aouchiche de justifier ensuite sur les terrains de Ligue 1 toute cette attente et l'argent dépensé par l'ASSE pour le faire venir.