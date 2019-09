ASSE : Accord trouvé entre Saint-Etienne et Puel ?

Dans : ASSE, Ligue 1.

Présent ce samedi en conférence de presse, à la veille du déplacement de l'AS Saint-Etienne à Nîmes, Ghislain Printant a indiqué ne pas avoir été informé par ses dirigeants d'une quelconque réflexion en cours dans les bureaux de l'Etrat concernant son avenir. Mais sur RTL, Cindy Colmenares a annnoncé dans la soirée qu'un accord avait été trouvé entre Roland Romeyer, Bernard Caïazzo et Claude Puel. « Un proche de Romeyer me confirme que Puel c’est fait (depuis hier). Précision : Puel n’a pas d’agent, mais un avocat et c’est Romeyer qui gère ça directement. L’entraîneur aura les pleins pouvoirs, ce sera un management à l’anglaise... », indique la journaliste au sujet de la venue imminente de Claude Puel à l'AS Saint-Etienne alors que le derby face à l'Olympique Lyonnais aura lieu dimanche prochain à Geoffroy-Guichard.

Si cette information se confirmait, nul doute que cela ferait encore monter d'un cran la rivalité entre les deux rivaux régionaux. Mais d'ici là, l'ASSE doit impérativement s'imposer à Nîmes dimanche, sous peine quand même d'être dans le dur, avec ou sans Claude Puel sur le banc de touche.