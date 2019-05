ASSE : A peine adopté, il rêve de ruiner la saison de l’OL

Dans : ASSE, Ligue 1, OL.

Simplement prêté par Bordeaux cet hiver, Valentin Vada a tout de suite « matché » avec l’AS Saint-Etienne, alors qu'il devait rejoindre un club italien au départ.

Rapidement utilisé dans l’entrejeu, le relayeur est apprécié pour sa capacité à faire vivre le ballon et a donné du rythme dans la transition. L’Argentin prend clairement son pied dans le Forez, et se prête à fond au jeu de la fin de la saison, à savoir aller titiller le rival lyonnais pour la troisième place.

« Cela ne fait pas longtemps que je suis ici, mais j’ai compris qu’il y avait une grosse rivalité entre les deux villes. Cela constitue donc une source de motivation supplémentaire. C’est sûr que si on arrive à piquer la troisième place à l’OL, ce serait une vraie performance. Saint-Étienne fait une très belle saison. Si on termine troisièmes et qu’on se qualifie pour la Ligue des champions, ce serait fantastique. Ça peut devenir une saison exceptionnelle, car personne ne s’attendait à ce que l’ASSE soit à ce niveau. Par rapport aux budgets et aux effectifs, notamment », a expliqué à So Foot celui qui possède encore une année de contrat avec les Girondins, et ne devrait pour le moment pas être retenu par les Verts en vue de la saison prochaine.