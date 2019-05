Dans : ASSE, Ligue 1.

L'avenir de Jean-Louis Gasset semble très trouble, l'entraîneur des Verts étant en mesure de repartir à Montpellier où le MHSC lui a ouvert en grand les portes, tout cela sur fond de choix personnel. Mais au sein du vestiaire de l'AS Saint-Etienne, l'actuel coach stéphanois sait qu'il peut compter sur une équipe unanimement, ou presque, dévouée à sa cause. C'est ce qu'explique ce samedi, dans L'Equipe, Loïc Perrin, un joueur dont l'avis est forcément important à l'ASSE.

Interrogé sur l'apport de Jean-Louis Gasset à l'AS Saint-Etienne, l'emblématique capitaine des Verts est clair et net. « J'aime travailler avec lui, sa façon de concevoir le football et, surtout, de gérer un groupe. C'est le plus important et le plus dur. Je ne me souviens pas de l'une de ses causeries où je me suis dit : "Il déconne. Je ne suis pas d'accord avec lui." J'avais l'image d'un mec austère, froid de l'extérieur, au visage dur. J'ai découvert un homme toujours posé, réfléchi, qui chambre - mais moi, pas trop -, marrant et avec de ces expressions ! Des fois, je ne sais pas où il va les chercher. Il nous fait rire. Je pense que c'est voulu, aussi. Ça détend. Si vous faites le tour du vestiaire, 99 % des joueurs veulent qu'il reste. Le problème, c'est qu'on n'est pas maîtres de sa décision, ni de celle du club », constate Loïc Perrin, qui espère que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo trouveront les bons mots pour continuer l'aventure avec Jean-Louis Gasset sur le banc de l'AS Saint-Etienne.